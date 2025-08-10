La grande danza internazionale al San Rocco Festival

L’americana Joy Alpuerto Ritter in prima nazionale con “Alter Egos”

Marina Grosseto: Lunedì 11 agosto alle 21.30 al Forte San Rocco di Marina di Grosseto una serata d’eccezione con la prima nazionale di “Alter Egos” spettacolo di danza della coreografa e danzatrice americana Joy Alpuerto Ritter, già conosciuta al pubblico per il suo splendido “Babae” presentato sul palco del Forte nell’estate 2022.

Uno spettacolo breve e intenso, in cui Joy incarna il tema della molteplicità dentro ognuno di noi. E se ci potessimo trasformare attraverso menti diverse? Incarnare personalità multiple ognuna con i propri stili di vita, cultura, punti di forza, colori, aspetto, passioni e debolezze, indipendentemente dall'età e dall'etnia? E se potessimo diventare un collage di più identità? Esseri diversi che diventano uno in un solo corpo.

Anche nella vita quotidiana impariamo e cerchiamo di adattarci, trasformare, cambiare, indossare una maschera per funzionare in una società e in un ambiente sani. Siamo addestrati a controllare i nostri sentimenti e bisogni. E se la maschera diventasse la nostra realtà? Ne siamo consapevoli? Possiamo controllare la maschera? Cosa sentiamo veramente? Ci stiamo esprimendo autenticamente o ci esprimiamo attraverso le aspettative degli altri?

Joy incarna l’argomento con diverse qualità di movimento, energia e comportamento. Spostamento e trasformazione tra mondi e menti diversi utilizzando diverse tecniche di danza, stili ed espressioni facciali.

Uno spettacolo da non perdere che si può vedere solo a Marina di Grosseto.

All’inizio della serata la Cantina Vini di Maremma offrirà un aperitivo con un piccolo buffet.

Il San Rocco Festival è organizzato da Accademia Mutamenti e dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, con il contributo del Comune di Grosseto, di Fondazione CR Firenze, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.



