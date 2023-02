La giunta Nappi presenta il progetto del distretto biologico della Maremma

Castiglione della Pescaia: La Giunta comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato nei giorni scorsi l’atto di indirizzo per la promozione del Distretto biologico della Maremma che presenterà a tutte le imprese agricole e biologiche del territorio e alle loro associazioni di categoria in un incontro pubblico in programma venerdì 10 febbraio alle ore 18:00 all’interno dell’auditorium della scuola media in viale Kennedy.



«Gli addetti al settore primario castiglionese, i consumatori e l’amministrazione comunale sono sempre più attenti alle politiche che riguardano l’agricoltura sostenibile – afferma la sindaca Elena Nappi – per questo, sia oggi che in passato, abbiamo compiuto precise scelte a sostegno dell’economia agricola del nostro territorio, settore questo che è stato capace di reagire prontamente, non senza difficoltà, alle crisi che si sono succedute in questi anni ed ha mantenuto alta la competitività in un mercato sempre più complesso ed esigente».





«Siamo certi – aggiunge Nappi – che sia fondamentale proseguire con questa sinergia perché solo mettendo assieme le forze di più amministrazioni in un unico soggetto si possono raggiungere immediati e consistenti risultati. La creazione di un distretto biologico che renda sempre più attrattivo questo indotto economico va proprio in questa direzione».

«Nel corso degli anni – prosegue il vicesindaco Federico Mazzarello che segue le politiche agricole – il Comune di Castiglione della Pescaia ha seguito con attenzione i cambiamenti in atto a livello produttivo, economico, sociale e ambientale che si sono susseguiti nel nostro paese e restiamo fortemente convinti che il modello di agricoltura biologica fondata sui principi del benessere, dell’ecologia, dell’equità e tutela dell’ambiente sono imprescindibili per dare valore aggiunto a questo modello economico in continua crescita».

Il Comune di Grosseto è l’ente che ha proposto, attraverso la predisposizione di uno studio di fattibilità, la promozione di un Distretto biologico della Maremma, che vede coinvolti i comuni di Capalbio, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello e Scansano. «Proseguiremo tutti assieme – dice l’assessora alle attività produttive Sandra Mucciarini - a promuovere lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, dell’allevamento con il metodo biologico e l’uso sostenibile delle risorse naturali e lo vogliamo portare avanti attraverso questa forma di governance partecipata per una gestione sostenibile del territorio che riguarderà una vasta area della Maremma».

«Attraverso questa gestione innovativa – conclude la sindaca Nappi - offriremo nuove possibilità di acquisire sia risorse da investire che capacità progettuali innovative al mondo imprenditoriale ed a quello dell’associazionismo locale. Nella nostra visione di amministratori la sostenibilità ambientale in campo agricolo e lo sviluppo economico devono percorrere strade parallele, confrontandosi continuamente e dando vita ad una visione sempre più eco-compatibile di ogni azione dove l’agricoltura ha un ruolo determinante che non è quello limitato alla produzione di cibo, ma tiene conto della tutela dell’ambiente e dei servizi resi».