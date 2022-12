La giunta comunale approva il sostegno a due importanti progetti sociali

La giunta comunale di Grosseto ha dato il via libera a due importanti progetti di natura sociale.



Grosseto: Il primo riguarda il sostegno economico all’associazione “progetto INS.I.EME Aps Onlus”, organismo senza scopo di lucro che da anni opera sul territorio per favorire l’inserimento e l’inclusione sociale di persone in situazioni di disabilità e svantaggio. In particolare, il supporto dell’amministrazione comunale sarà indirizzato alla realizzazione di un progetto di attività laboratoriale in grado di stimolare autonomia personale, educativa e lavorativa, oltre che a sostenere le varie attività svolte dall’associazione.

Con un’altra delibera, la giunta ha assegnato un contributo all’ Auxilium Vitae Onlus Coop. sociale, per la realizzazione del progetto “Voglio fare l’artigiano” rivolto ai giovani dai 16 ai 25 anni che non sono inseriti in alcun percorso lavorativo o di istruzione (i cosiddetti NEET: Non in Education, Employment or Training) per supportarli e guidarli, anche in collaborazione con aziende locali, nell’acquisizione di competenze per l’inserimento nel mondo lavorativo.

“La tutela delle persone, delle famiglie, delle fasce più svantaggiate della popolazione – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi – non può prescindere da un supporto, che come amministrazione non vogliamo mai far mancare, a tutte quelle associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, che lavorano ogni giorno spinti unicamente dal desiderio di una società sempre più integrata e inclusiva. Attraverso il sostegno a questi importanti progetti – concludono – affermiamo nuovamente l’importanza di fare sistema per contribuire alla piena realizzazione dei valori irrinunciabili di cooperazione e solidarietà”.