La Giornata speciale Rinascimenti al Polo Le Clarisse

Venerdì 16 maggio il Polo culturale Le Clarisse palcoscenico di diversi linguaggi artistici in occasione della mostra "Capolavori del Rinascimento, dalla collezione Luzzetti"

Grosseto: Venerdì 16 maggio il Polo culturale Le Clarisse ospiterà una giornata dedicata ai diversi linguaggi artistici: le performance di danza contemporanea site specific, la visita guidata del direttore Papa e il visual set, un invito a vivere gli spazi delle Clarisse come luoghi di incontro, sperimentazione e "rinascita".

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 negli orari di apertura del museo o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

Il pomeriggio si apre con l'esibizione della compagnia belga IreneK, che porterà in scena due opere coreografiche inserite all'interno della rassegna "Respiri di bellezza" promossa da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse con il patrocinio di Comune di Grosseto e Le Mura di Grosseto e con il sostegno di Fondazione CR Firenze. Alle 17.00, la performance “Water, Power, Space” animerà gli spazi delle Clarisse con una riflessione danzata su energia e fluidità, l'iterazione di due ballerini che incarnano l'acqua nella loro unità. Gli elementi si fondono scorrono da soli, ognuno a modo suo, unico ed essenziale. Alle 18.30, nella Chiesa dei Bigi, andrà in scena “Histoire des pommes”, una mela diventa il simbolo di infiniti mondi possibili e fa succedere ogni sorta di cose. Sogni e realtà si fondono, si muovono separatamente o insieme. L’ingresso per ogni esibizione è di 3 euro, gratuito per il pubblico under 35. Entrambe le performance sono ideate dalla coreografa Irene Kalbusch ed interpretate dai danzatori Fabio Cavaleri ed Elisa Bertoli. Alle 19.30 sarà il direttore del museo e curatore della mostra, Mauro Papa, a guidare i visitatori in un percorso esclusivo all’interno della mostra “Capolavori del Rinascimento, dalla collezione Luzzetti”. Il biglietto per la visita è di 7 euro, gratuito under 18. La giornata si concluderà alle 21.00 con un’esperienza visiva, il visual set di Andrea Bastogi: “Rinasci sentimento", che animerà le mura del Polo Le Clarisse con immagini in movimento. In questo caso l’ingresso è libero.

«In occasione della mostra Capolavori del Rinascimento» dichiara il direttore Papa «, abbiamo deciso di realizzare una giornata - intitolata Rinascimenti - che possa attirare in Clarisse pubblici diversi con particolare attenzione ai giovani. Oltre alla danza contemporanea, prevista nel pomeriggio nella Chiesa dei Bigi, organizzeremo una visita guidata alla mostra e un visual set serale. Il visual set sarà dedicato alle proiezioni site specific di Andrea Bastogi che animeranno le mura esterne delle Clarisse con elaborazioni grafiche ispirate alla rinascita nel senso più ampio del termine».