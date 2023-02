La fucina della democrazia: Roghi porta il suo contributo al Centenario di Follonica

La storica sarà presente a Follonica per parlare dell'innovazione educativa delle scuole follonichesi, trattando anche dell'esperienza di padre Fabrizio Valletti, che negli anni Sessanta aveva lavorato con i figli della comunità operaia di Follonica. Per l'occasione proiettato un documentario Rai del 1973, dove viene ripresa una scolaresca di Follonica in gita alle acciaierie di Piombino



Follonica: Domani, venerdì 10 febbraio, alle 17.30 in sala Tirreno, si terrà un incontro con la storica Vanessa Roghi, autrice per il Comune di Follonica di un saggio che farà parte del volume sul centenario della città.

Roghi parlerà dell'innovazione educativa delle scuole follonichesi, trattando anche dell'esperienza di padre Fabrizio Valletti, che negli anni Sessanta aveva lavorato con i figli della comunità operaia di Follonica. Il titolo dell'incontro è "La fucina della democrazia - La sperimentazione del tempo pieno a Follonica". Per l'occasione verrà anche proiettato un filmato dell'archivio Rai del 1973, dove viene ripresa una scolaresca di Follonica in gita alle acciaierie di Piombino. Il titolo è "Impariamo ad imparare - programma per la scuola elementare - C'è oggi, c'era una volta", a cura di Ferdinando Montuschi, Giovacchino Petracchi e Daniela Palladini.

Per celebrare il Centenario, l'Amministrazione comunale ha scelto di pubblicare un volume di saggistica dedicato alla storia follonichese. I singoli autori e autrici che stanno portando avanti il progetto stanno tenendo degli incontri dove si parla, volta per volta, della visione della città e delle prospettive future. E ognuno di loro, in base ai propri ambiti di provenienza – che vanno dall'antropologia alla letteratura, passando per la cinematografia, lo sport o la storia – sta organizzando delle lezioni con l’obiettivo di avvicinare le cittadine e i cittadini alle celebrazioni.