La Forza della Parola – Poesie e politica per una nuova trasformazione spirituale

Evento di apertura della Rassegna SGUARDI DI LUCE organizzata dal gruppo culturale EmozionArti. Domani venerdì 1 marzo dalle ore 17:15 alle 19:00 presso la Sala Pegaso - Palazzo della Provincia di Grosseto

Grosseto: Viviamo in tempi difficili e radicali. La crisi economica, politica e geopolitica si somma a una crisi di significato, una crisi interiore, una crisi di coscienza. Quest'ultima colpisce gli uomini e le donne senza che il dibattito pubblico offra percorsi evolutivi o anche solo chiavi interpretative. La solitudine e la distrazione regnano sovrane.

Laddove il pensiero ordinario ci conduce sino alla soglia del sapere, la poesia sembra andare oltre. Sembra la sola a poter offrire un linguaggio che sappia curare e che sappia aggregare. Si tratta dell’intuizione del tempo, della sua discontinuità, della sua sintesi nell’istante, di un ascolto folle ma assolutamente reale, dell'accoglienza del divino, dell'esperienza della natura.

In questo incontro, organizzato da Emozion-arti, il movimento l'Indispensabile e la Fondazione Darsi Pace, cercheremo di vivere la poesia come quella forza che possa contribuire a una profonda trasformazione spirituale. Presenteremo il primo libro di poesie di Gabriele Guzzi, economista e presidente del movimento l'Indispensabile, che si intitola "Un volto da un vuoto" (Pequod, 2023). Con l'aiuto della lettura di alcuni testi poetici da parte di Barbara Sanchini (foto allegata) e della musica del talentuoso violinista Alessandro Golini, offriremo uno spazio dove accoglierci, dove risuonare insieme, dove affrontare i nodi più cruciali del presente, sperimentando la potenza insostituibile del fare poetico per un cambiamento delle coscienze e dei sistemi politici.

Infine, sarà presentato il movimento L’Indispensabile, nato dall’ esperienza dei Gruppi Darsi Pace, che cerca di proprio unire il lavoro interiore con un nuovo orizzonte rivoluzionario radicalmente non violento

L'ingresso è libero.

Note biografiche: Gabriele Guzzi è economista e scrittore. Si è laureato con lode in Economia Politica alla Luiss e alla Bocconi. E’ stato economista a Palazzo Chigi e al Dipartimento della Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio. E’ stato presidente di Rethinking Economics Bocconi, ha lavorato per lavoce.info e suoi contributi sono pubblicati su Econopoly-Il Sole 24 Ore e su Il Fatto Quotidiano. Insegna storia economica all'Università di Cassino.

