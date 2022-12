La formazione U13 Tuttauto Davitti archivia il 2022 con una vittoria sul Castiglione

Grosseto: La formazione under 13 del Circolo Pattinatori Grosseto Tuttauto Davitti archivia il 2022 con una vittoria nel derby contro il Castiglione disputato venerdì sera sulla pista Mario Parri. Il giovane quintetto allenato da Stefano Paghi ha collezionato il quinto risultato utile consecutivo, che permette di andare alla sosta in terza posizione, alle spalle delle big Follonica e Gamma Sarzana. Contro il Castiglione dell’ex Brizzi, Convertiti Mann ha portato in vantaggio il Grosseto al 5’, immediato pareggio di Rosadini, ma la rete di Cornacchini ha permesso ai locali di andare al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Tuttauto Daviddi va avanti fino al 4-1, prima della doppietta di Nucci che fissa il finale sul 4-3.

Under 13, Tuttauto Davitti Grosseto-Skipper Castiglione 4-3

TUTTAUTO DAVITTI GROSSETO: Conti, Sinjari; Tonini (1), Convertiti Mann (2), Pucillo, Cornacchini (1), Celata, Turbanti, Civitarese. All. Stefano Paghi.

SKIPPER CASTIGLIONE: Del Viva, Orlandini, De Salvatore, Nucci (2), Sforzi, Rosadini, Bagnoli (1). All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Il cammino degli U13 del Circolo Pattinatori: Follonica-Davitti 4-3, Davitti-Gamma Sarzana 0-9, Viareggio-Davitti 2-7, Davitti-Camaiore 5-1, Forte dei Marmi-Davitti 2-9, Cgc Viareggio-Davitti 1-1, Davitti-Castiglione 4-3.

La classifica: Follonica e Sarzana 18; Grosseto 13; Viareggio 12; Camaiore 7; Cgc Viareggio 5; Castiglione 4; Forte dei Marmi 1.

