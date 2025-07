Attualità La Fondazione Polo Universitario Grossetano dal 3 luglio apre le porte per iniziative di orientamento 2 luglio 2025

Grosseto: La Fondazione Polo Universitario Grossetano dal 3 luglio apre le porte per iniziative di orientamento, in cui i futuri studenti avranno l'opportunità di conoscere personalmente e parlare con i docenti universitari dei corsi di laurea erogati a Grosseto dall’Università di Siena. E’ una preziosa occasione per iniziare a sentirsi parte del mondo universitario ed comprenderne le dinamiche, gli aspetti di maggiore importanza e le differenze con la scuola; è importante farlo proprio attraverso i professori che guideranno poi nella conoscenza delle principali materie. Basta prenotarsi, entro il giorno precedente, ai seguenti contatti: 0564 441110/ 441123/441101; fondazione.pologr@unisi.it specificando la data ed il corso di interesse.



