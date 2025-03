La fondazione Isola d’Elba si aggiudica il bando “Siete Presente” 2025

Portoferraio: Il progetto “Cambio di rotta: percorsi nella consapevolezza via mare” sarà finanziato nell’ambito del bando “Siete Presente” 2025 promosso da CESVOT e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo delle 11 Fondazioni Bancarie della Toscana.

Il progetto è pensato per i giovani e sarà realizzato con i giovani, partendo dall’esperienza della Lega Navale di Portoferraio e della Fondazione Exodus La Mammoletta utilizzando la navigazione a vela per mostrare l’Elba da una diversa prospettiva, dal mare, osservandola e raccontando, con la collaborazione dei docenti e di esperti, la morfologia, la geologia e biodiversità, raccontandone la storia, il paesaggio, i paesi, le fortificazioni, i mestieri, le tradizioni, l’enogastronomia. Un “cambio di rotta” e di visuale, utilizzando un’aula “viaggiante” e lezioni open air dove i ragazzi apprenderanno anche i primi rudimenti della marineria, partecipando alla conduzione della barca, stimolati al movimento e mettendosi alla prova sul campo, anzi sull’onda, vincendo i propri timori, nel rispetto dell’ambiente marino e delle sue leggi.

Numerosi i partner pubblici e privati insieme alla capofila Fondazione Isola d’Elba, a partire dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio, USL Toscana Nord zona distretto Elba e U.F. SerD, Lega Navale di Portoferraio, il Circolo della Vela di Marciana Marina, le Pro Loco di Portoferraio, Capoliveri e Porto Azzurro, le Cooperative Sociali Arca e LINC, Incontriamoci in Diversi APS, Tip Tap One ASD, il Club del Mare di Campo, Auser odv, Dialogo odv, Associazione Astrofili elbani, Elba Officinale Aps, Elba del Vicino di Rio, ASD Vela Tradizionale, Circolo degli Artisti di Portoferraio, SIMTUR con Enjoy Elba, Infoelba, Generazione Mare, Igiene Service srl, Locman. Con questi verranno organizzate, oltre alle escursioni a mare, alcuni appuntamenti a terra per parlare di Elba, mare, nautica, cultura e società.

L’attestato verrà ritirato dall’autrice del progetto Patrizia Lupi, direttrice della Fondazione Isola d’Elba, durante la conferenza stampa di presentazione che si terrà a Livorno, mercoledì 19 alle ore 12 presso la Sala del Consiglio Comunale alla presenza di rappresentanti della Regione Toscana, del Comune di Livorno, di Cesvot e delle Banche finanziatrici.