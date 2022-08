La Fondazione Bianciardi a Festambiente per il Clorofilla film festival

Grosseto: Il Clorofilla film festival, domenica 7 agosto alle 21.30 allo Spazio Cinema di Festambiente, proietterà il film “A noi rimane il mondo” di Armin Ferrari. Per l'occasione Massimiliano Marcucci e Lucia Matergi, presidente e direttrice della Fondazione Luciano Bianciardi, proporranno al pubblico un sintetico profilo dello scrittore, attraverso alcune letture tratte dalle sue opere.







Quali ragioni legano l'esperienza narrata nel lungometraggio e Luciano Bianciardi?

L’idea nasce per il Centenario della nascita di Luciano Bianciardi, quando la Fondazione Bianciardi mette in atto una vera e propria filosofia di promozione della figura dello scrittore, partendo dall’impegno di renderla visibile, oltre che nei progetti canonici studiati per le celebrazioni, nella varie iniziative culturali del territorio, a partire da quelle storiche e radicate. Una di queste è senz’altro Festambiente, da anni non solo bandiera di Legambiente nazionale, ma vetrina di eccellenze non solo territoriali.

Insieme a Simonetta Grechi, mente e cuore del Clorofilla, la Fondazione ha predisposto il bando “Bianciardi al cinema” per vagliare film o docufilm che potessero connettersi alla figura di Bianciardi, magari non direttamente ma per qualche aspetto della sua poetica. Tra le pellicole arrivate la più coerente è sembrata “A noi rimane il mondo” di Armin Ferrari, che indaga su una sperimentazione espressiva. Due sono gli elementi di connessione: l’uso di un linguaggio nuovo e anticonvenzionale; l’idea della letteratura come arma per contrastare l’acquiescenza generale rispetto al dilagare del conformismo e dell’appiattimento dei bisogni.





Il film racconta la storia di una delle più interessanti sperimentazioni letterarie sorte in Italia negli ultimi decenni, il collettivo Wu Ming, nato da un blog di romanzieri per proporre un nuovo tipo di narrazione della storia italiana recente, una sorta di contro cultura militante.

“E l’eccezionale, aggiungevamo, è che questo straordinario mezzo espressivo sia anche popolare: lo capiscono tutti, anche gli analfabeti”, così Luciano Bianciardi ne “Il lavoro culturale”, a proposito del cinema, arte destinata a sovvertire, teorizza lui, la visione della realtà, cambiandone l’angolazione prospettica. Il valore dell’immagine in movimento, ovvero l’idea cinematografica primigenia, è il dato rivoluzionario che permetterebbe di leggere con occhio nuovo e spregiudicato tutto quanto è stato in precedenza scritto e

cantato altrimenti, a partire dalla poesia. Proprio in nome di questa “passione”, nel centenario della nascita dello scrittore grossetano, vale la pena dedicargli una rassegna di cinema, cercando di muoversi nel binario da lui tracciato, ovvero cinema come occhio acuto sui fatti della vita, e puntando non tanto sulla biografia dell’autore, quanto sui tanti e ancora scottanti temi suggeriti dalla sua storia umana e intellettuale. Film che parlano di disagio intellettuale, di alienazione metropolitana, di critica al perbenismo e al consumismo: un circuito che Luciano Bianciardi avrebbe riconosciuto come suo.