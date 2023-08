La Fondazione Bianciardi a Festambiente con il progetto “Tradurre Orfeo”

Venerdì 4 agosto alle 21.45 sarà presentato il libro di poesie di Pietro Cardelli



Grosseto: La Fondazione Luciano Bianciardi, dopo la partecipata presentazione della rivista lay0ut nella sua sede grossetana, propone il secondo appuntamento del progetto “Tradurre Orfeo”. Venerdì 4 agosto alle 21.45 in piazza dell’economia civile, nella cittadella ecologica di Festambiente, verrà presentato il libro “Tu devi prendere il potere” di Pietro Cardelli, Interlinea editore. Insieme all’autore interverrà Riccardo Innocenti, membro del Comitato scientifico della Fondazione Bianciardi.





Raccolta di poemetti disposti in successione temporale o romanzo di formazione in tappe versificate o racconto di un’escavazione implacabile nelle pieghe di una generazione senza storia e aspirante alla storicità: così si presenta “Tu devi prendere il potere”, l’opera con cui Pietro Cardelli si propone a chi legge offrendo più domande che risposte, come è norma della poesia. In un linguaggio classico, sempre rigorosamente costruito su solchi autoriali consolidati, mai nascosti, anzi ben rivelati a prova di un lavorio vissuto come preambolo necessario alla funzionalità testuale, le pagine del piccolo e denso libro racchiudono il senso di una ricerca incessante che vorrebbe concludersi in un’oggettivazione di chi scrive, in una sua trasfigurazione in oggetto, materia, cosa. Nella ricerca di forma e di ordine Cardelli trova almeno la pista del suo viaggio all’interno di se stesso. La sua convinzione fiduciosa ne fa un poeta esemplare, leggerlo è un piacere di riconoscimento.

Ventinove anni, Cardelli vive a Firenze. È redattore della rivista online di poesia e poetica “formavera” e fondatore del collettivo Liberamente. Nel 2019 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, “La giusta posizione”, all’interno del volume “Poesia contemporanea. Quattordicesimo quaderno italiano” a cura di Franco Buffoni.

Il progetto “Tradurre Orfeo”, il titolo è un richiamo esplicito al senso letterale e metaforico del tradurre, propone un programma di letture e assaggi poetici, ospitando poeti, studiosi di poesia, per affrontare successivamente il tema della traduzione, strettamente connesso con il “mestiere” di Luciano Bianciardi, attraverso la presenza di traduttori di testi poetici e narrativi.