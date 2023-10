La flotta delle SeaDream a Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: Si, come anticipato giorni fa all’ A Point Porto Ercole Resort & Spa dal direttore tecnico di PortArgentario Fabrizio Palombo, lunedì 23 ottobre mattina sono arrivate insieme all’Argentario le due lussuose navi da crociera SeaDream, con un cambiamento di programma entrambe alla fonda a Porto Santo Stefano.



Racconta il comandante Daniele Busetto, che le ha documentate per l’Archivio storico del Cruising dell’Argentario che già le riporta nel manifesto ufficiale , esposto presso la sede del sodalizio, gli approdi del Promontorio grazie alla loro ubicazione, Porto Santo Stefano riparato dai venti dei quadranti del sud e Porto Ercole da quelli del nord consentono approdo sicuro con ogni condizione meteorologica e infatti le previsioni del vento forte da sud di lunedì mattina hanno fatto dare fonda alle due navi passeggeri davanti al Porto del Valle.

Le due “Sogno del Mare” fanno parte della compagnia Windstar, linea di crociere privata con sede a Oslo in Norvegia, fondata nel 2002 dall’ americano Larry Pimentel e dal suo socio in affari Atle Brynestad, il fondatore norvegese di Seabourn Cruise Line. La compagnia è particolarmente affezionata all’Argentario e da anni le sue navi giungono regolarmente nelle rade, la concomitanza delle due imbarcazioni è però un evento speciale già avvenuto nel giugno del 2019 a Porto Ercole. Pari dignità pertanto per i due porti, il tempo è maestro parola di Artemare Club!