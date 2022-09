La “Flora toscana” di Morellini al Museo di storia naturale

Venerdì 2 settembre la presentazione del libro “Le foglie degli alberi e gli arbusti»



Grosseto: Mario Morellini con il suo libro “Flora toscana: le foglie degli alberi e gli arbusti – Atlante di riconoscimento, volume 1” (edito da Effigi) è il protagonista del nuovo appuntamento del cartellone estivo del Museo di storia naturale della Maremma. L'appuntamento è per venerdì 2 settembre alle ore 18 nella sala conferenza della struttura museale, in strada Corsini 5.

«Mario Morellini – è la presentazione del libro – con questo suo lavoro è riuscito a sottrarsi a tutti gli stereotipi tradizionali, proponendo un album a schede che raccoglie le foglie di alcuni alberi e arbusti comuni della Toscana. Consente così di arrivare alla determinazione degli alberi partendo dall'esame delle loro foglie. Perché la foglia e non pure i fiori o i frutti? La foglia è l'appendice anatomica più importante e significativa della pianta, in quanto è l'organo che rimane più a lungo presente sulla stessa foglia ed è quindi osservabile più a lungo».







Mario Morellini (Siena, 1959) fin da piccolo ha dimostrato una grande passione per la natura. Per molto tempo ha lavorato nelle aziende vinicole e zootecniche del padre e fin da giovanissimo coltiva l'amore per il disegno naturalistico, tanto che a tredici anni vince il suo primo premio di pittura. Insieme con l’attività agricola ha lavorato come cofondatore di un’oasi naturalistica, quella che diventerà l’Oasi Lipu del lago di Montepulciano. In seguito è diventato guida ambientale e ha cominciato a dedicarsi alla scuola come esperto esterno di educazione ambientale, scientifica e artistica, tenendo corsi per insegnanti e studenti delle scuole elementari, medie e licei. I suoi laboratori principali propongono percorsi di natura, vita al microscopio, paleontologia, archeologia sperimentale, storia e tecniche dei colori e della scrittura, antichi mestieri e chimica.

L'ingresso è gratuito (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488571) e sarà possibile come di consueto anche sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.