La Fiorentina vince l'amichevole con il Grosseto. Grande spettacolo allo Zecchini

Grosseto: Uno “Zecchini” stracolmo in ogni ordine di posto con le rispettive tifoserie che hanno accolto le due squadre con grande entusiasmo e i rispettivi sfottò.



Le due squadre si sono affrontate dopo 21 anni, quando stavano lottando nel campionato di C2, impegnate per la promozione. Si sono ritrovate una di fronte all'altra impegnate in campionati diversi. La squadra di Vincenzo Italiano in serie A, il rinnovato Grosseto in serie D.

Entrambe hanno dato vita ad un incontro spettacolare. Meglio il primo tempo per la Fiorentina, poi nonostante i cambi nella ripresa il Grosseto non è riuscito a far male e la stanchezza ha recitato la propria parte.





E' stata una grande festa di calcio di fronte ad un pubblico festoso e pieno d'entusiasmo da fare da cornice ai recenti rapporti tra la Fiorentina ed il Grosseto.

Lo dimostra il fatto la cessione dei giocatori alla squadra biancorossa ed il grande rapporto personale con un premio dato a Jo Barone dall'amministratore generale grossetano.

Per la Fiorentina, dopo la batosta di Belgrado voleva rivedere nel confronto con il Grosseto, di contro la squadra biancorossa era chiamata ad una grande verifica anche la preparazione è iniziata da pochi giorni e quindi si presentava in non buone condizioni.

E' venuta fuori una gara molto interessante con delle indicazioni importanti per Vincenzo Italiano anche se continua a sprecare molto e riesce a segnare gol con il contagocce.

Grande primo tempo della viola, seconda parte di gara da rivalutare. Il Grosseto ha provato a rendersi pericoloso ma solo a tratti, quindi migliorata la preparazione può dare risposte migliori.

La grande accoglienza delle due tifoserie all'ingresso è stata la spinta per le due squadre.

Alla fine si è imposta la Fioretina, per 4 a 0 (due gol per tempo) con le due tifoserie che hanno riconosciuto l'impegno delle due squadre, con scroscianti applausi.

La Fiorentina è partita molto forte con Biraghi e Arthur che hanno mancato il bersaglio. Molto, timido il Grosseto con alle spalle appena sei giorni di preparazione. Si mette in luce il portiere Raffelli con due interventi difficili, Ikonè è molto attvo, ma Cabral è impreciso.

Ci prova il Grosseto con Gaudalupo al 21', imitato da Dodò, ma la Fiorentina passa in vantaggio al 41' con Brecali, per poi raddoppiare con Arthur al 44'.

Girandola di sostituzioni da entrambe le squadre. Nel Grosseto entrano Fregoli, Giuliarini, Generali, Sabelli, Riccobono, Veronesi, Carabìnnante, ed il portiere Fecit.

Nella Fiorentina Amrabat, Sabiri, Buonaventura, Gonzales, Kaiode, Jovic, Kouame, Mandragora, Martinez Quarta, Parisi, Ranieri, e nel finale il portiere con il giovane Martinelli.

Parisi sfiora il gol all'8', imitato da Kaiode al 19' e da Nico al 21', ma è Sabiri a firmare il 3-0 al 26', mentre Jovic chiude i conti all'89'.

Grandi applausi da tutto lo stadio, per il bel calcio al quale abbiamo assistito.





FIORENTINA: Cerofoli, Dodò, Biraghi, Arthur, Milenkovic, Duncan, Brecalo, Comuzzo, Cabral, Castrovilli, Ikone. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Martinelli, Amrabat, Sabiri, Buonaventura, Gonzalez, Kaiodè, Kokorin, Jovic, Kuame, Leonardelli, Madragora,Martinez Quarta, Parisi, Ranieri.

GROSSETO: Raffaelli, Cretella, Schiaroli, Marzieri, Rinaldini, Aprili, Macchi, Gianassi, Giuliani, Saio, Guadalupo. Allenatore: Vitaliano Bonuccelli.

A disposizione: Fecit, Morelli, Bruni, Carrannante, Giustarini, Sabelli, Riccobono, Veronesi, Barontini, Generali, Moscatelli, Bensaja, Presicci, Arcuri, Fregoli.

ARBITRO: Leonardo Buchignani (Livorno). Assistenti, Daniele Vicari (Lucca), Giacomo Ginanneschi (Grosseto)

RETI: al 41' Brecalo, al 44' Arthur. Nella ripresa al 26' Sabiri, all'89' Jovic.

ANGOLI: 16 a 3 per la Fiorentina.