La Fiorentina cede di misura nel test con il Galatasaray

Sconfitta per 2-1, la prima battuta di arresto nelle gare pre-campionato per la Fiorentina. E' mancato l'approccio con la gara. Ok Buonaventura, disastro Quarta.



Gronig: Prima sconfitta pre-campionato per la Fiorentina. E' uscita battuta di misura nell'impegnativo test con il Galatasaray.

Partita decisamente brutta, scorretta con una squadra di Vincenzo Italiano irriconoscibile. Una brutta partita, una brutta Fiorentina, per di più contro una formazione tosta e molto scorretta. La Fiorentina, ha avuto l'approccio sbagliato, come a sottolineato il tecnico viola. E' stato un vero e proprio flop viola ok Buonaventura, disastroso Martinez Quarta. Milenkovic – ha detto Italiano – non è stato impegnato in vista della gara di mercoledì.

E' stato un test impegnativo contro una squadra forte di grandissimo livello.

«Dopo 10 minuti - dice ancora Italiano - abbiamo iniziato a prendere le misure mentre il primo gol mi ha fatto arrabbiare, ma mi è piaciuta la reazione ed abbiamo preso in mano la partita, mi dispiace per la sconfitta».

La Fiorentina è andata sotto dopo pochi minuti subendo poi il raddoppio in maniera ingenua, poi i cambi hanno cambiato le cose ed è arrivato il gol di Riccardo Sottil, la squadra ha cercato il pareggio a più riprese senza riuscirvi.

Nel secondo tempo la viola ha fatto molto meglio, poi il gioco da parte dei turchi non è esistito solo calcioni e risse, con l'arbitro che ha negato un rigore stellare. «Adesso ci aspetta un altro impegno - ha commentato alla fine Italiano - contro il Quatar».