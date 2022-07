La Fiorentina a Moena, subito a lavoro. Primo goal in maglia viola di Jovic

Il neo acquisto serbo si è messo in luce realizzando la prima rete con un mancino rasoterra. Tre amichevoli internazionali nell'agenda di Vincenzo Italiano. Il 16 luglio la presentazione della squadra. Grande presenza dei tifosi al primo allenamento.



Moena: Appena arrivata la squadra viola subito in campo per l'inizio della preparazione, questo il programma di mister Vincenzo Italiano.

Presenti molti tifosi, è iniziata a gran carriera la prima sgambatura sul campo quindi partitella in famiglia, con il lavoro per la fase offensiva del gruppo viola con tanto di urlacci di Italiano come al solito pignolo in tutti i sensi.

Prima partitella e primo gol di Luka Jovic, con un gran sinistro rasoterra con tanto di applausi dei già molti tifosi presenti.

Lavoro differenziato per Ambrabat che cura una preparazione differenziata. La società nel frattempo ha informato che dopo il ritiro effettuerà tre gare amichevoli internazionali, mentre il giorno 16 luglio, nella piazza principale di Moena la squadra sarà presentata nella tradizionale passerella.

Nella seconda giornata di lavori, di nuovo in campo per preparare altri schemi di gioco voluti dall'allenatore viola. A breve dovrebbe arrivare a Moena anche l'ultimo colpo, Dodè.

Subito a caccia di autografi i numerosi tifosi che hanno presenziato l'ingresso dove la Fiorentina è alloggiata, l'Hotel Dolce Casa.

Prime dichiarazioni di Luka Jovic: “Italiano mi farà migliorare, ma sono molto felice di essere alla Fiorentina”.

Soddisfatti anche Gollini ( un ritorno a casa ) e Mandragora. Nel frattempo, Daniele Pradè potrebbe realizzare un altro grande colpo, lo sapremo sicuramente. C'è la caccia soprattutto ad un centrale.