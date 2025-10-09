La Filarmonica “Giacomo Puccini” di Follonica in concerto per le celebrazioni di San Cerbone
Massa Marittima: In occasione delle celebrazioni dedicate a San Cerbone, patrono di Massa Marittima, la Filarmonica “Giacomo Puccini” Città di Follonica si esibirà in un concerto straordinario nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Agostino, in Massa Marittima, mercoledì 9 ottobre 2025 alle ore 21:15.
Sotto la direzione del Maestro Giancarlo Gorelli, l’orchestra di fiati proporrà un raffinato programma di musica classica, con brani selezionati, pensati per valorizzare l’atmosfera spirituale e la bellezza dell'architettura del luogo.
Il concerto sarà un’occasione per riscoprire la grande tradizione bandistica toscana attraverso l’eccellenza e la passione della Filarmonica “G. Puccini”, attiva da oltre un secolo nella promozione musicale del territorio.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
