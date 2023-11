La Fight Gym Grosseto si tinge di azzurro con Rachele Perna e Giulio Bovicelli a Dublino

Grosseto: La quindicenne Rachele Perna, pugile della Fight Gym Grosseto, campionessa italiana, allenata dal maestro Raffaele D’Amico con tutto il suo staff, è stata convocata in Nazionale per rappresentare l’Italia nella categoria dei kg. 57 schoolgirl in un torneo Round Robin Round Robin che si svolgerà a Dublino in Irlanda dal 1 al 3 dicembre.

Nei tre giorni dovrà confrontarsi in altrettanti combattimenti e vincerà il torneo chi avrà riportato più risultati utili. La giovane pugile grossetana è già risultata vincitrice di un torneo internazionale simile a questo svoltosi ad Assisi ed in tale occasione fu riconosciuta come la migliore atleta partecipante. Grande soddisfazione per il presidente Amedeo Raffi che nell’occasione vede convocato anche il tecnico Giulio Bovicelli che coadiuverà all’angolo la responsabile nazionale del settore Valeria Calabrese durante le prestazioni delle dieci azzurrine impegnate nella trasferta.