La Fight Gym Grosseto dopo il riposo estivo si trova ad affrontare numerosi e importanti impegni

Il pugile professionista Halit Eryilmaz in corsa verso il titolo italiano.

Grosseto: Oggi prende il volo per Gliwice in Polonia la nazionale Under 17 di pugilato femminile di cui farà parte la sedicenne Rachele Perna della Fight Gym Grosseto che rappresenterà l’Italia nella categoria dei kg 60, nell’importante torneo internazionale Silesian che terminerà il 14 settembre.





Altra soddisfazione per la società guidata dal presidente Amedeo Raffi arriva dalla convocazione in nazionale di Emanuela Pantani, già campionessa mondiale, chiamata, per l’occasione, a far parte dello staff tecnico.

Il 19 settembre una squadra di ben cinque pugili volerà a Barcellona in Spagna per prendere parte al torneo Internazionale dell’Amicizia.

Sempre a fine settembre prenderà il via a Firenze il torneo nazionale Brasca che vedrà impegnati ben dieci pugili della Fight Gym Grosseto, mentre i due under 15 Deliperi Mattia e Vichi Gabriele parteciperanno alla fase regionale dei campionati Italiani. Questi sono gli impegni attuali del settore dilettantistico, ma il settore professionistico non sarà da meno con l’inattesa, ma gradita, nomina, da parte della Federazione Pugilistica Italiana, di cosfidante al titolo Italiano dei pesi piuma di Halit Eryilmaz. Il pugile, da sempre allenato da Raffaele D’Amico, già campione italiano dilettanti dovrà affrontare entro la fine dell’anno il lombardo Nicola Setaro e sperimentare coì, per la prima volta, la distanza delle otto riprese. La Federazione indicherà in settimana i tempi per la trattativa privata e i successivi termini per l’asta per aggiudicarsi l’organizzazione del match. Non sarà da poco l’impegno del maestro Raffaele D’Amico che dovrà coordinare le diversificate esigenze e le specificità degli allenamenti delle varie categorie di pugili, ma in forza della sua esperienza e del numeroso staff che lo supporta, gestirà al meglio per avere al top della condizione i propri atleti.



