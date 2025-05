La Fight Gym Grosseto conquista due ori nella lotta libera ai Camponati Italiani Master

Grosseto: Al Palapelicone di Ostia si sono svolti, la passata settimana i campionati italiani master nelle discipline della Lotta libera dove tre atleti della Fight Gym Grosseto si sono distinti guadagnandosi i gradini più alti del podio. Mentre nella categoria dei kg. 70 Boris Martinov si guadagnava l’oro, nella categoria dei kg. 88 era Pojar Gheorghe a fregiarsi del titolo di campione seguito al secondo posto dal compagno di squadra Glutnic Tudor.

I tre atleti di origine Moldava sono un vanto della palestra di via Della Repubblica per come tutti gli anni riescono a confermare il loro predominio in campo nazionale facendo incetta di medaglie.