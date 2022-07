La Fight gym è anche Muay Thai e Kick Boxing

Nella palestra di via Della Repubblica vivono tutti gli sport da combattimento



Grosseto: Trasferta piena di emozioni e con soddisfacenti risultati a Pistoia per i ragazzi guidati dal tecnico Michele Toncelli che hanno debuttato in varie discipline del ring con buoni risultati impressionando favorevolmente gli addetti ai lavori per le qualità tecniche messe in mostra.

Nelle regole Muay Thai esordio vincente per Dario Fabbo che si afferma contro Frensis Meucci del team Chok Dee Academyt. Nelle regole del K1 l’altro rappresentante della Fight Gym Grosseto si afferma prima del limite per KO alla prima ripresa contro Enrico Pera del team Monis mentre, nonostante una prova magistrale nelle prime riprese non ce la fa Marco Benvenuti che cala alla distanza e lascia la vittoria a francesco Bekshiu del team Monis.

Michele Toncelli tecnico del team Muay Thay della Fight Gym Grosseto manifesta la propria soddisfazione per le prove dei suoi giovani esordienti che nonostante la poca esperienza di palestra hanno dimostrato padronanza del ring e coraggio da vendere e per questo li vuole ringraziare insieme a tutto lo staff della palestra di via Della Repubblica con il maestro Raffaele D’Amico ed il Presidente Amedeo Raffi che lo hanno sostenuto in questa esperienza che rappresenta solo l’inizio di un percorso.