La Festa della Repubblica a Pechino: Grosseto presente all'Ambasciata Italiana

Grosseto: La delegazione istituzionale del Comune di Grosseto ha celebrato il 2 giugno con onore e orgoglio nella capitale cinese.

"Oggi ho avuto il piacere di festeggiare la Festa della Repubblica presso l'ambasciata italiana in Cina e di potermi intrattenere con l'ambasciatore Massimo Ambrosetti", ha dichiarato il sindaco Vivarelli Colonna a margine dell'incontro. Un'occasione significativa per riaffermare i legami e la presenza italiana a livello internazionale, anche grazie alla partecipazione delle realtà locali come il Comune di Grosseto.