La Festa dell'albero a Castiglione della Pescaia con Legambiente: i bambini piantano il futuro

Castiglione della Pescaia: A Castiglione della Pescaia, la Festa dell'Albero si è trasformata in un'occasione speciale per educare i più piccoli alla cura dell’ambiente e alla salvaguardia della biodiversità. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha visto la partecipazione attiva di Festambiente Legambiente APS, che, con educatrici dell’associazione, ha affiancato gli alunni dell’Istituto Comprensivo O.Orsini in una giornata all’insegna dell’educazione ambientale e della manualità creativa.

Ben 120 bambini, 60 delle scuole elementari e altrettanti della scuola dell’infanzia, hanno partecipato a questa esperienza formativa. Dopo aver ascoltato la lettura di un albo illustrato dedicato alla natura, i piccoli si sono dedicati alla semina di vasetti di torba con semi di piante utili per gli insetti impollinatori. Un’attività che ha unito il divertimento alla riflessione su temi cruciali per il nostro futuro.





Api, farfalle e altri insetti impollinatori sono alleati fondamentali per la biodiversità e per il nostro sistema alimentare. Più del 75% delle colture alimentari dipende dalla loro attività. Tuttavia, questi piccoli ma instancabili lavoratori sono minacciati dai cambiamenti climatici, dall'uso di pesticidi e dalla riduzione degli habitat naturali. La piantumazione di specie che favoriscono il loro sostentamento rappresenta un gesto concreto per invertire questa tendenza e garantire un equilibrio naturale indispensabile per la vita sul pianeta.

La Festa dell'albero a Castiglione della Pescaia non è stata solo un momento di celebrazione, ma un atto di responsabilità condivisa. Grazie alla collaborazione tra il Comune, le educatrici di Festambiente Legambiente APS, i bambini hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con il mondo naturale, imparando l’importanza di ogni gesto nel prendersi cura del nostro ecosistema.

Piantare un seme oggi significa investire nel futuro, un futuro in cui la natura e la biodiversità possano prosperare anche grazie alla consapevolezza delle nuove generazioni. Un piccolo passo che, con il coinvolgimento di tutti, può portare a grandi cambiamenti.