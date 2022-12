La febbre ferma tutte le squadre giovanili dell’Hc Castiglione

Rinviate le partite dell’under19 contro i Pumas, dell’under 15 contro l’Ash Spv Viareggio, e dell’under13 contro il Cp Grosseto



Castiglione della Pescaia: Tutte rinviate a causa della febbre di molti giocatori, le partite delle giovanili dell’Hc Castiglione nel fine settimana. Stasera era in programma al Casa Mora Blue Factor contro Pumas Ancora Viareggio, con la richiesta partita proprio dai versiliesi di rinviare la sfida. Domani, sabato, stessa cosa per la gara contro l’Ash Spc Viareggio sempre al Casa Mora, con la squadra ospite che ha chiesto lo spostamento sempre a causa di atleti febbricitanti. E anche il derby a Grosseto per la Skipper Beach a Grosseto ha subito la stessa sorte.