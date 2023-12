Attualità La favola infinita: il progetto del teatro in carcere del 2023 18 dicembre 2023

18 dicembre 2023 115

115 Stampa

Redazione

L'Amministrazione comunale sostiene il progetto “Teatro in carcere” dell'associazione onlus Sobborghi impresa sociale.

Grosseto: Il progetto consiste nella realizzazione di laboratori e spettacoli teatrali all'interno della Casa Circondariale di Grosseto. I laboratori permetteranno ai partecipanti di vivere un'esperienza sia teatrale che musicale. Saranno infatti coinvolti nella creazione, nell'interpretazione ed nell’elaborazione musicale de “La Favola Infinita”, novella ispirata alle storie di Gianni Rodari. È un'iniziativa molto importante – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla cultura Luca Agresti – che l'Amministrazione ha sostenuto anche negli anni precedenti. Un progetto che riscuote sempre molto successo e partecipazione e che rappresenta un'esperienza positiva per i partecipanti". Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità La favola infinita: il progetto del teatro in carcere del 2023 La favola infinita: il progetto del teatro in carcere del 2023 2023-12-18T16:30:00+01:00 125 it La favola infinita: il progetto del teatro in carcere del 2023. L'Amministrazione comunale sostiene il progetto “Teatro in carcere” dell'associazione onlus Sobborghi impresa sociale. PT1M /media/images/carcere-grosseto-2.jpg /media/images/carcere-grosseto-2.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 18 Dec 2023 16:30:00 GMT