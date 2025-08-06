"La Farfalla - Cure Palliative ODV" presenta due serate all’insegna di spettacolo e solidarietà

8 agosto in Piazza Falcone e Borsellino ore 21.00, 9 agosto Piazza Guerrazzi ore 21.30

Follonica: Serate di spettacolo e solidarietà a Follonica, organizzate da "La Farfalla - Cure Palliative ODV" con il patrocinio del Comune di Follonica.

Si inizia venerdì 8 agosto alle ore 21.00 in Piazza Falcone e Borsellino con lo spettacolo canoro “C’era una volta il Festival”. Voci, canzoni e ricordi che hanno fatto la storia tornano a vivere in una serata speciale. Presentato da Claudio Romagnoli e il Gruppo Volontari Città di Follonica. Ingresso gratuito.

Sabato 9 agosto dalle ore 21.30 in piazza Guerrazzi, la scuola di danza ASD ALL DANCE WORLD, propone l’esibizione di molte discipline di ballo, denotando qualità creative di elevato profilo artistico e, anche per questo, capacità di aggregare un grande numero di persone, oltre che rappresentare una sicura attrattiva d’interesse pubblico.

Le manifestazioni si pongono l’obiettivo, oltre che di intrattenere, anche di contribuire alla diffusione delle attività di aggregazione, socializzazione, solidarietà e sensibilizzazione nei confronti dell’opera svolta dall’Associazione La Farfalla Cure Palliative ODV.







