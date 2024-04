La famosa scuola Tango Blue Moon sabato sera a Castiglione della Pescaia nella Piazza Orto dei Lilli

Castiglione della Pescaia: Si, per la primavera castiglionese sabato 6 aprile sera a partire dalle 21 la grande Piazza Orto dei Lilli si trasformerà in uno dei più bei locali all’aperto di Milonga, come quelli famosi di Buenos Aires, grazie alla scuola di danze argentine Blue Moon di Grosseto che si esibirà con i suoi maestri e gli allievi dei vari corsi. Spettacolo sicuramente indimenticabile di Tango, Milonga, Vals, e Canyengue, ballati con le melodie più famose scelte dal Tdj Luigi e poi Milonga libera gratuita per tutti fino alle 24.



Tania Grisostomi e Luigi Bisello titolari e insegnanti della scuola Blue Moon, chiamati da Artemare Club “i maestri dei maestri”, sono stati vice campioni del mondo Budapest 2004, Campioni italiani professionisti Rimini 2004, Campioni regionali Toscana 2005, 1° classificati al Gran Prix Georges Hamel Parigi 2003, hanno danzato in tandem con Marco Palladino e Michela Beltrami nella Compagnia 2x4 e ballato con le Orchestre Color Tango e Las Del Abasto nel 2004-2005-2006 e 2007, coreografi e artisti della Compagnia Luz de Tango 2005-2006 e 2007, hanno danzato per le selezioni della Regione Toscana di Miss Italia 2006 e 2007 e nelle trasmissioni televisive “Serata d’onore” Rai 1, “Una notte per la torre” Rai1, “Uno Mattina” Rai 1, “Mattina in Famiglia” Rai 2, “Domenica in Rai” Rai 1 con Mara Venier su musica composta e cantata Cristiano Malgioglio.

La “Milonga sotto le Stelle” a Castiglione della Pescaia, evento segnalato anche da FaiTango portale della rete che promuove la cultura del Tango in Italia dal 2002, vedrà nella Piazza Orto dei Lilli anche i migliori e colorati Food Truck di tutta Italia!