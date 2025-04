La ex polveriera Guzman ospita la mostra che incarna l'anima della Maremma

Fino al 4 maggio 2025 la ex polveriera Guzman ospita la mostra “Senza Tempo Senza Spazio”, a cura di Corrente Alternata e con il patrocinio del Comune di Orbetello , esposizione tra arte, artigianato ed eccellenze di Orbetello e di tutta la Maremma.

Orbetello: «Il titolo stesso dell’esposizione - spiega Filippo Muneghina, coordinatore del collettivo Corrente Alternata - racchiude l’anima della Maremma e la varietà di stili che caratterizzano gli artisti coinvolti, tra arte, artigianato ed eccellenze di Orbetello. Tra i nomi in evidenza: Valerio Stronchi, surrealista e iperrealista; da Porto Ercole, Federico Pinto Schmid, con la sua poetica onirico-cubista; l’eccezionale Ferus, che unisce iperrealismo e visioni surreali; Nora Viti, artista romana legata al territorio, con le sue affascinanti dame, cappelli e pavoni. Tra i protagonisti locali spicca Bruno Busonero di Orbetello, noto per il suo “quadro nel quadro”, ma ogni opera in esposizione merita attenzione per ingegno, tecnica e originalità».

«Ringraziamo di cuore il collettivo Corrente Alternata – sottolinea l'assessore alla cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – perché grazie a questa associazione e alla passione del suo coordinatore per il nostro territorio, la sala espositiva della Guzman è tornata, negli ultimi anni, ad avere la luce che merita. Uno spazio spesso aperto, dove Corrente Alternata ha presentato mostre, organizzato laboratori e messo in risalto le nostre eccellenze artistiche. Una collaborazione importantissima, quindi, che ci ha permesso, dopo la riapertura del museo della Guzman, anche di valorizzarne lo spazio dedicato all'arte».

La mostra, ospitata presso lo Spazio Guzman, riunisce in tutto 20 artisti e sarà visitabile durante i giorni festivi, dal venerdì al lunedì, dalle 15 alle 19.