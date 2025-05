Là dove fiorisce la comunità: torna Bababella!

A Barbanella due giornate di festa per riscoprire il quartiere tra arte, teatro e memoria condivisa 24 e 25 maggio 2025 – Quartiere Barbanella, via Parini 7, sede Casa Ama

Grosseto: C’è un quartiere, a Grosseto, che da due anni a questa parte si riaccende grazie alla cultura. Un luogo di vita quotidiana, troppo spesso messo in ombra rispetto al centro cittadino, che ha trovato una nuova voce attraverso l’arte, il teatro e la partecipazione di chi lo abita. Quel quartiere è Bar-banella, e il progetto che ne ha cambiato il volto – o forse solo aiutato a ritrovarlo – si chiama BarbaBella.

Sabato 24 e domenica 25 maggio, l’Associazione CLAN, con Fondazione CR Firenze, nell’ambito del bando “Partecipazione Culturale / Periferie” e il patrocinio del Comune di Grosseto invita la cittadinanza a partecipare all’evento conclusivo della seconda edizione del percorso di rigenera-zione urbana nato dal desiderio di restituire bellezza, dignità e futuro a uno dei quartieri periferici del capoluogo maremmano.

Due giorni di festa diffusa per raccontare, insieme, mesi di incontri, cammini, visioni condivise. Due giorni in cui le vie del quartiere torneranno a essere piazze, e le piazze torneranno a essere luoghi di incontro.

“Con il bando Partecipazione Culturale, dedicato alle periferie urbane e giunto alla sua 5° edizione, Fondazione CR Firenze sostiene progetti che, tramite la pratica artistica, contribuiscano a contra-stare le disuguaglianze sociali. Nello scenario attuale in cui l’accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo è sempre più influenzato da fattori economici e sociali, vogliamo impegnarci per pro-muovere iniziative che avvicinino le comunità alle arti e alla creatività, offrendo opportunità con-crete di crescita e coesione sociale - afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze. Il progetto “BARBABELLA” realizzato insieme all’associazione CLAN è un esempio di come la cultura possa diventare un’esperienza condivisa, capace di generare consapevolezza, cit-tadinanza attiva e coesione sociale”

Il pomeriggio di sabato 24 maggio inizierà alle 15:30 con Bandus e il loro Ludobus della Marem-ma, una ludoteca itinerante fatta di giochi costruiti con legno e fantasia che offrirà passatempi in-telligenti e sostenibili a grandi e piccoli, tra risate e collaborazione.

Alle 17:30 prenderà il via una visita guidata gratuita tra le strade di Barbanella, con partenza e arrivo in via Parini 7 di fronte al ristorante La Grande Cina: sarà un’occasione per un interessante trekking urbano alla scoperta del quartiere attraverso aneddoti, curiosità e racconti di vita quoti-diana, un percorso che intreccia memoria e identità.

Alle 19:00 verranno inaugurate le nuove opere di arte urbana dell'artista Silvia Betti in un mo-mento simbolico e partecipato: la riqualificazione degli spazi esterni attraverso l’arte. Un mosaico di segni colorati, accessibili e condivisi che raccontano valori di solidarietà, comunità e cura. Un gesto che rende il quartiere più accogliente e curato, ma soprattutto più vivo. La serata proseguirà con un happy hour e la proiezione di filmati storici provenienti dall’archivio della Mediateca Digi-tale della Maremma, in un viaggio visivo alla riscoperta della memoria collettiva.

Domenica 25 maggio, alle ore 17:30, sarà il momento di “La Fiera del Pane”, uno spettacolo tea-trale partecipativo e itinerante, a cura della Compagnia dei Cosi. Il frutto di un laboratorio teatra-le aperto a tutti, svolto negli ultimi mesi, prende forma in una performance che attiverà le strade di Barbanella, trasformandole in un palcoscenico a cielo aperto. Una storia che parla di pane, di comunità, di quotidianità condivisa, e che invita tutti a guardare con occhi nuovi ciò che si è sem-pre avuto sotto casa.

Al termine dello spettacolo, il pubblico è invitato a un piccolo rinfresco presso Casa AMA, accom-pagnato da nuove proiezioni a cura della Mediateca Digitale della Maremma. Un momento per stare insieme, scambiare pensieri e sguardi, continuare a coltivare relazioni nate lungo il cammi-no di questo progetto.

Dall’autunno 2024 a oggi, BarbaBella ha promosso workshop teatrali, laboratori didattici, proie-zioni e incontri intergenerazionali. Ha dato voce a chi spesso non ce l’ha e spazio a chi desidera esprimersi. Ha trasformato gli spazi comuni in luoghi di socialità e bellezza, dimostrando che la cultura può e deve abitare anche le periferie.

Il Progetto BarbaBella è a cura di CLAN APS, con Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando Par-tecipazione Culturale / Periferie, con il Patrocinio del Comune di Grosseto e in collaborazione con: Compagnia dei Cosi, Mediateca Digitale della Maremma, Kansassiti APS, ADF Acquedotto del Fio-ra, OASI Onlus.

Sponsor: Conad - Tutte le attività sono gratuite.