La dottoressa Bellangioli cessa attività. Asl, ecco come fare per il cambio

Redazione Grosseto: La dottoressa Laura Bellangioli, ambito area Grossetana con ambulatorio a Grosseto, terminerà l’incarico il 30 giugno. Gli assistiti possono esercitare una nuova scelta consultando l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori a questo link: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia Ecco le possibilità per compiere la scelta del proprio medico. - Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”) - https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute oppure: - compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra - tramite telefono: al numero 0564483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche14-15.

