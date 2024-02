“La domenica dei Musei”: Arcidosso tra simboli e misteri

Arcidosso: Un nuovo evento per il terzo appuntamento da inizio anno con “La Domenica dei Musei”, una iniziativa dei Musei di Maremma in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Arcidosso, che nelle due passate edizioni ha visto un discreto successo con molte adesioni di pubblico di varie età. Come nelle precedenti giornate i Musei sia del Castello sia del centro storico saranno aperti la mattina e il pomeriggio con ingresso libero e con orario 9.30- 12.30 e 15.30-18.30.



Domenica 3 Marzo, durante il pomeriggio, dalle ore 16 nella suggestiva location del Castello, si terrà un incontro culturale gratuito durante il quale si parlerà di simbologia, riti e tradizioni presenti nel territorio amiatino e in particolare nel borgo di Arcidosso, un percorso tra luoghi di grande energia dove riscoprire storie celate, personaggi straordinari e simboli misteriosi, accompagnato dalla lettura della attrice e voce narrante Chiara Dragoni.

L’incontro sarà tenuto dalla scrittrice Claudia Cinquemani, esperta di tradizioni popolari ed arcaiche, insegnante, pittrice e restauratrice, studiosa di geometria sacra negli antichi luoghi di culto interessandosi di simbologia ermetica, miti arcaici ed iconografia medioevale. Autrice dei libri “La luce della Dea – Viaggio tra Lamula e dintorni”, “Guida alla Maremma insolita e misteriosa”, “Tradizioni Magiche in Maremma”, “La Via della Rosa – Simboli e Misteri in terra d’Etruria”. Relatrice ed organizzatrice le conferenze e seminari, i suoi numerosi articoli ono ospitati su portali web e varie riviste di settore. Ha offerto il proprio contributo di ricerca collaborando con artisti ed altri autori. Al termine firma copia dei libri dell’autrice. Inoltre, per tutta la giornata sarà possibile visitare liberamente e gratuitamente i musei presenti nella Rocca Aldobrandesca e quelli nel centro storico e salire sulla Torre maestra e dai suoi 28 metri godere di un panorama a 360°.

All’interno del Castello:

- Museo di David Lazzaretti, nel quale la vicenda umana, sociale e spirituale del “Profeta dell’Amiata” è ricostruite attraverso due specifiche sezioni, una documentaria e l’altra espositiva, grazie ai molti oggetti ch gli sono appartenuti, documenti e fotografie, stendardi e disegni del Movimento Giurisdavidico da lui fondato, contribuendo ad alimentarne e diffonderne la memoria.

- Museo delle Armi - Collezione privata – nella quale una preziosa platea di armi antiche raccontano la storia di varie culture, società, popolazioni dal Medioevo fino ai primi anni del ‘900. Sono in mostra 175 pezzi: armi da sparo e da taglio appartenenti a varie epoche e a varie culture, differenti tipologie di armi bianche e di armi da fuoco avancarica, a pietra focaia e luminello, elmi di diversa foggia e provenienza e anche un bastone animato.

Un piano è dedicato al Paesaggio Medioevale dell’Amiata e della Maremma, una narrazione illustrata da un percorso archeologico-artistico in cui sono esposti reperti ferrosi, vasellame e “il più importante nucleo di castagne antiche recuperate in scavo in Toscana” provenienti dal sito di Castel Vaiolo (X secolo). Altre sezioni illustrano l’architettura e l’urbanistica dei centri storici medioevali amiatini e della Valle del Fiora, la storia dell’incastellamento i Arcidosso e dei borghi della montagna nel contesto della Contea Aldobrandesca.

La visita continua al Museo di Arte e Cultura Orientale (MACO) adiacente al Castello, realizzato in collaborazione con la Comunità Dzogchen di Merigar, Comunità tibetana laica presente sul’Amiata da circa 40 anni fondata dal professor Namkhai Norbu per custodire la collezione di opere d’arte, oggetti di artigianato e di costume, importanti documenti sulla cultura himalayna attraverso installazioni multimediali, paesaggi sonori, percorsi multisensoriali.

Terminata la visita al Castello e discendendo verso il paese per via Cavour si trova la “Galleria-museo arte realtà astrazione” Ga.Mu.ArteAstra, un contenitore artistico, psicologico ed emotivo per un viaggio di 12 fermate in cui il visitatore è il protagonista mettendolo in stretta connessione interiore con l’opera d’arte.

Discendendo ancora verso il centro storico, oltrepassata la Torre dell’Orologio o Porta di Mezzo, si trova il Museo Etnografico “La Casa dei Secchi e dei Triachi” che raccoglie oggetti, attrezzi, immagini e didascalie della vita quotidiana e della cultura contadina della nostra montagna, dei vecchi mestieri, la casa, le tradizioni dai primi anni dell’800 a metà ‘900.

Le due passate Domeniche di Musei fanno ben sperare anche per questa terza domenica, considerando che la prima del 7 gennaio ha visto la partecipazione di 43 persone nella visita guidata al Borgo e ai Musei; la seconda del 4 febbraio era incentrata nell’Evento di Visita al Castello e Maco e al Laboratorio per bambini con la creazione di maschere di Carnevale ispirate alle Maschere Tibetane del MACO. Un evento, questo, dedicato in special modo alle famiglie con i genitori in visita ai Musei e i bambini impegnati nel Laboratorio e ha registrato 77 presenze, con 60 adulti e 17 bambini.

Per informazioni contattare il numero 366.7472612.