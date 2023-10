"La distanza del cuore". Firmacopie di Barbara Perucca a Grosseto

Grosseto: Barbara Perucca, scrittrice fiorentina, farà un firmacopie del suo secondo romanzo, "La distanza del cuore" - Edizioni Helicon, giovedì 5 ottobre alla Mondadori di Grosseto. La scrittrice sarà in libreria dalle 10 alle 19.

Saranno disponibili anche alcune copie del suo primo libro, "Non voglio ammettere che ti amo" - Edizioni Helicon, non collegato, pubblicato nel 2016 e adesso alla terza edizione, due premi letterari.

Uscito a maggio 2023 nelle librerie, il secondo romanzo di Barbara Perucca è già vincitore del premio letterario Special Best Montefiore 2023. L'autrice ha presentato il suo secondo libro a LibrExpo a Livorno il 6 maggio, da Libraccio a Firenze l'8 maggio, al Salone di Torino nello stand della Regione Toscana il 21 maggio e alla Feltrinelli di Torino l'11 settembre. Ha avuto articoli da Donna oggi a Il torinese, da Livorno 24 a Tempo Libero Toscana ...

Un romanzo molto più complesso e ricco di tematiche rispetto al suo romanzo d'esordio. Anche questo libro non è autobiografico. La storia è ambientata per metà in India dove Barbara Perucca è stata nel 2017.

Ci sono pirandellianamente tanti personaggi che entrano in scena nel corso della narrazione e non mancano i colpi di scena. Nessun eccesso e una trama non banale. Le tematiche affrontate attraverso le vite dei personaggi vanno dallo Ius Soli ai matrimoni interreligiosi, dall'Islam a un personaggio gay, dai matrimoni combinati alla violenza di genere, a una storia nella storia tra teenager. Una romanzo per costruire un mondo dove i confini si possano valicare e la distanza tra le persone sia solo quella del cuore.