La Delegazione della Croce Rossa Italiana di Talamone ospita una Parafarmacia

La Delegazione della Croce Rossa Italiana di Talamone, con sede in Via Nizza nel quartiere del Porto del paese, ospita una Parafarmacia che offre importanti servizi ai cittadini residenti e ai turisti di Talamone.

Talamone: Un accordo stipulato tra la Cri e la Farmacia di Fonteblanda garantisce che, grazie alla presenza della ParaFarmacia, siano disponibili durante tutto l’anno alcuni servizi utili per i cittadini, i pensionati e gli anziani del territorio.

Il Delegato di Talamone della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, è il dottor Carmine De Francesco, che ha sempre seguito con attenzione le attività di Cri tra Talamone e Fonteblanda. In collaborazione con il Comune di Orbetello, con il consigliere delegato Roberto Berardi, alcuni ambienti all’interno della Delegazione di Via Nizza sono stati messi a disposizione dei medici di Famiglia, che vi svolgono attività ambulatoriali per i propri assistiti.

Con questa attività, la Croce Rossa Italiana vuole sottolineare quanto sia importante, anche nei piccoli centri, mantenere alcuni servizi pubblici per evitare lo spopolamento e favorire il potenziamento di queste strutture, contribuendo così al benessere della comunità.

Sabato scorso, il Presidente Michele Casalini ha visitato la Delegazione e si è incontrato con la dottoressa Angela Mandragora, farmacista e coordinatrice delle attività presso la ParaFarmacia di Talamone, per confrontarsi sulle iniziative in corso e sui progetti futuri.