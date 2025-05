La Dante Alighieri di Grosseto: Un Impegno per l'Integrazione e un Viaggio tra Arte e Cinema

Grosseto: La Società Dante Alighieri di Grosseto ricorda due importanti eventi che si terranno nei prossimi giorni. Martedì 13 Maggio, ore 12:00 Sede della Società Dante Alighieri, Via Vinzaglio 25 si terrà la presentazione del progetto nazionale della Società Dante Alighieri dedicato all'organizzazione di corsi gratuiti di lingua italiana per migranti, che prenderanno il via anche nella nostra città. Saranno presenti rappresentanti di Istituzioni, Enti culturali e di volontariato, Comunità di accoglienza, studenti e docenti coinvolti nel percorso formativo, insieme a membri della Segreteria centrale e del Direttivo provinciale dell'Associazione.

Durante questo importante momento verrà illustrata un'iniziativa di grande utilità sociale, volta a promuovere attivamente l'integrazione e l'inclusione nella nostra comunità.

Mercoledì 14 Maggio, ore 17:00: Fondazione Polo Universitario Grossetano Il Professor Alessio Brizzi, Docente di Storia dell'Arte presso il Liceo Classico, terrà una conferenza dal titolo "Quadri e inquadrature: relazioni fra i linguaggi della pittura e del cinema".

L'incontro esplorerà i molteplici legami che uniscono il mondo della pittura e quello del cinema, analizzandone somiglianze, differenze e reciproche influenze. Il ruolo della composizione, della luce e del colore, così come i piani prospettici, si rivelano elementi essenziali nella creazione di narrazioni e atmosfere in entrambi i mezzi espressivi. Ogni immagine, pittorica o cinematografica, può racchiudere un'idea, una suggestione, una storia che l'artista o il regista desiderano trasmettere come riflesso della realtà, rappresentazione simbolica o manifestazione di emozioni e pensieri. In questo senso, le immagini costituiscono un linguaggio universale, capace di attraversare epoche e culture.

Durante la conferenza, saranno esaminati esempi concreti di opere d'arte e film che testimoniano l'influenza reciproca tra pittura e cinematografia.

L'iniziativa è organizzata dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano.