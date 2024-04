"La crociata": alla libreria QB la commedia ecologista di Louis Garrel

Grosseto: Prosegue alla libreria QB (piazza Pacciardi a Grosseto) la rassegna “I care – I valori che ci stanno a cuore”. Martedì 23 aprile alle 18 si parla di ecologia con il film “La crociata” di Louis Garrel. Interpretato dallo stesso Garrel e Laetitia Casta, il film racconta di Abel e Marianne, una coppia parigina che scopre che il figlio tredicenne Joseph ha rubato i loro oggetti di valore - tra cui orologi costosi, abiti di alta moda, gioielli ecc. - per rivenderli e finanziare così un progetto misterioso in Africa, mirato a salvare il pianeta dalla crisi ecologica. In verità il ragazzino non è l'unico ad aver commesso un simile gesto, infatti ci sono centinaia di altri suoi coetanei sparsi nel mondo che si sono uniti per raccogliere fondi e portare alla luce il loro progetto comune. Commedia breve e brillante, “La crociata” nasce da un’idea di Jena Claude Carrière, che firma la sua ultima sceneggiatura e narra una storia di bambini appassionati di ecologia.



La rassegna è promossa da Legambiente Festambiente, Clorofilla film festival, libreria QB con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana per la Festa della Toscana dedicata a Don Milani.

Prossimo appuntamento con la rassegna è per martedì 30 aprile sempre alle 18 con “La scuola è nostra” di Alexandre Castagnetti che racconta il mondo della scuola. Tutti i film del ciclo sono stati proposti in anteprima provinciale.

Ingresso gratuito.