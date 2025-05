Attualità La Croce Rossa Toscana Rafforza la Sua Presenza nella Maremma: Un Incontro Chiave a Pitigliano 19 maggio 2025

19 maggio 2025



Redazione

Il Presidente Andreoni consolida la collaborazione con le istituzioni locali e promuove iniziative di formazione per un servizio sempre più efficace. Pitigliano: Il Presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Toscana, Dottor Lorenzo Andreoni, ha recentemente effettuato una visita al Comitato della Cri di Pitigliano, nel corso della quale ha incontrato il Sindaco di Pitigliano, Dottor Giovanni Gentili. Quest’ultimo ricopre anche la carica di Presidente dell’Articolazione Zonale dei Sindaci della Conferenza ASL per la zona delle Colline dell’Albegna. Questo importante momento di confronto sul territorio maremmano si inserisce in un percorso che ha già visto incontri simili a Isola del Giglio e a Capalbio, rafforzando così la presenza e la collaborazione della Croce Rossa nelle aree collinari e costiere della provincia grossetana. All’incontro hanno preso parte anche il Presidente e alcuni consiglieri e delegati del Comitato di Cri della Costa d’Argento, impegnati attivamente a livello sociale e nel settore dei trasporti per il comprensorio sud e collinare della provincia di Grosseto. La sinergia tra le diverse realtà territoriali testimonia l’impegno condiviso nel garantire servizi di emergenza, solidarietà e assistenza alle comunità locali. Successivamente, i dirigenti della Cri si sono riuniti con il luogo tenente Giuseppe Maggi, al quale è stato consegnato l’attestato di Croce di Anzianità, riconoscimento che celebra i lunghi anni di dedizione al servizio umanitario. In giornata, è stata anche l’occasione per un incontro con il Dottor Pierandrea Vanni, giornalista e capo gruppo consiliare del Comune di Sorano, e con il nuovo Sindaco e la giunta municipale di Sorano, consolidando il rapporto tra le istituzioni e la Croce Rossa nel territorio. Infine, su impulso del Dottor Andreoni, il Dottor Giorgio Rizzardi, Medico di Cri e Direttore Sanitario del Comitato Costa d’Argento, ha concordato alcune iniziative di formazione e aggiornamento che si terranno nelle località di Pitigliano e Sorano. Questi interventi puntano a rafforzare le competenze del personale e a garantire una risposta ancora più efficace alle esigenze delle comunità locali.

