La Croce Rossa Italiana sull’Isola di Giannutri: un presidio di assistenza e tutela ambientale

Isola del Giglio: Sull’Isola di Giannutri, una delle perle dell’Arcipelago Toscano e parte integrante del Parco Nazionale, la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento è presente da diversi anni grazie alla collaborazione con il Comune dell’Isola del Giglio e con il Comitato Regionale CRI Toscana.

In questo contesto unico e delicato, sia dal punto di vista naturalistico che logistico, l’attività della CRI si è consolidata per offrire un presidio sanitario stabile a tutela di residenti, turisti e dell’ambiente marino protetto. Il progetto è nato grazie all’iniziativa del primo delegato CRI sull’isola, Giorgio Pazzaglia, residente a Giannutri, e di Michele Casalini. Negli anni, sono stati formati alcuni volontari locali, che riescono a coniugare la vita sull’isola con l’impegno nella Croce Rossa. Il dottor Giorgio Rizzardi, medico e direttore sanitario CRI, sottolinea il contributo di un nuovo volontario che, per lavoro, vive a stretto contatto con il mare e si occupa anche della manutenzione dell’ambulanza presente sull’isola, un servizio fondamentale per le emergenze.

«Amo il mare e la natura, e sono felice di offrire il mio aiuto con la divisa della Croce Rossa», racconta il volontario. «Essere presenti qui significa anche contribuire alla tutela ambientale, in un’area marina protetta di straordinaria bellezza.» Attualmente si stà lavorando per rendere operativa una postazione CRI permanente, dotata di logistica autonoma, come discusso con il Sindaco Armando Schiaffino, il Presidente Regionale CRI Toscana Lorenzo Andreoni, una delegazione del Comitato della Costa d’Argento, LA DIREZIONE della Cri Regionale Toscana coordinata dal dottor Pasquale Morano.

L’impegno della Croce Rossa sull’isola conferma l’importanza di un’assistenza continua, integrata con la salvaguardia di un ecosistema tanto fragile quanto prezioso come quello di Giannutri.

AD AGOSTO POSTAZIONE ATTIVA. ecco i recapiti TELEFONICI: 338-3839367---338- 3839368-