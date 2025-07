La Costa d’Argento negli scatti dei Fratelli Gori

Dal 22 luglio al 13 agosto al Centro Studi Don Pietro Fanciulli una mostra fotografica e un libro raccontano la trasformazione del territorio tra anni ’50 e ’60.

Porto Santo Stefano: Verrà inaugurata martedì 22 luglio alle ore 19.00 nella sede del Centro Studi Don Pietro Fanciulli in via Scarabelli 16 a Porto S. Stefano la mostra fotografica "La Costa d’Argento nelle foto dei Fratelli Gori" che resterà aperta al pubblico tutti i giorni fino a mercoledì 13 agosto.

L’esposizione è curata dal presidente del Centro Studi, Gualtiero Della Monaca e da Maria Enrica Monaco Gorni, vicepresidente dell’Archivio Fotografico F.lli Gori che saranno presenti al vernissage assieme al moderatore, il giornalista Paolo Mastracca.

Contestualmente, verrà presentato il libro “La Costa D’Argento nelle fotografie storiche dell’archivii f.lli Gori” a cura degli stessi Della Monaca e Gorni ed edito da Effigi.

L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Monte Argentario e Isola del Giglio, rappresenta un vero e proprio “viaggio” nelle località della Costa D’Argento in un periodo che ha segnato per le stesse un profondo cambiamento.

Attraverso oltre 200 fotografie in bianco e nero, scattate tra gli anni ’50 e ’60 dai Fratelli Gori, vengono riportati alla luce i paesi di Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Ansedonia, Orbetello, l’Isola del Giglio, Capalbio, l’Isola di Giannutri e l’intero promontorio dell’Argentario nel loro passaggio dalla vita dedicata in prevalenza ad agricoltura ed pesca, al turismo che, in un crescendo continuo, le accompagnerà fino ai nostri giorni.

Una preziosa carrellata che ci aiuterà a capire meglio l’evoluzione di una delle zone più ambite ed apprezzate d’Italia.