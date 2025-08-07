La Corrida a Senzuno al via nella Spiaggia di Levante

Follonica: Il Rione Senzuno con il patrocinio del Comune di Follonica organizza venerdì 8 agosto dalle ore 21 la dodicesima edizione de “La Corrida a Senzuno” in via Spiaggia di Levante Il Rione Senzuno, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza venerdì 8 agosto dalle ore 21 la dodicesima edizione de “La Corrida a Senzuno” in via Spiaggia di Levante.

La serata è ormai un appuntamento storico del rione gialloverde per il periodo estivo: sul palco si esibiranno i dilettanti di tutte le età con le proprie abilità nel canto, nel ballo, nella musica, nelle imitazioni e nella recitazione e tutto quanto faccia spettacolo.

Nel corso della serata i ragazzi del gruppo del rione Senzuno proporranno alcune esibizioni e sorprese, e al termine della Corrida premiazione per i migliori concorrenti! L’ingresso è gratuito, ma si consiglia di portare coperchi, pentole, campanacci e trombette per aiutare la giuria a esprimere il proprio voto!



