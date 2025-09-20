La cooperativa Uscita di Sicurezza chiude il bilancio 2024 con oltre 15 milioni di euro

Una crescita legata a nuovi servizi attivati: dalla presenza al Centro per i disturbi alimentari di Casa Mora, al centro diurno per disabili di Grosseto, fino ad arrivare al centro di aggregazione per minori nei locali di via Gozzi. Terrosi: “Come cooperativa sociale tutti i soci sono proprietari del proprio lavoro e quindi padroni del loro destino”.

Grosseto: Si chiude con oltre 15 milioni di euro il bilancio della cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, approvato, venerdì 19 settembre, dall’assemblea di soci. Cifre importanti, che attestano una crescita – pari a oltre 700mila euro – negli ultimi dodici mesi, da attribuire a una serie di nuove attività che, nel corso dell’anno 2024, la cooperativa sociale grossetana ha avviato.

“Un risultato che testimonia – dice il presidente Luca Terrosi – l’impegno quotidiano di 391 persone, tra soci e dipendenti e collaboratori, che ci ha portato a crescere e a metterci alla prova anche in nuovi servizi. La nostra caratteristica, come cooperativa sociale, è che tutti i soci sono proprietari del proprio lavoro e quindi padroni del loro destino”.

L’anno 2024, infatti, si è caratterizzato per una serie di nuovi servizi: a partire da quelli infermieristici e di manutenzione che la cooperativa Uscita di Sicurezza, nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di impresa, eroga a Casa Mora, il primo centro per i disturbi alimentari pubblico che ha sede a Castiglione della Pescaia, per arrivare alla gestione del centro diurno per disabili di via Monteverdi a Grosseto il “FuoriCentro” e il centro di aggregazione per minori “Cap 2025” di via Gozzi.

Analizzando il bilancio appena approvato, emerge che i servizi per le persone anziane e i servizi territoriali, erogati a domicilio delle persone, rappresentano il 72% dei ricavi, attestandosi, quindi, come elemento fondamentale nella composizione dei ricavi, ma crescono anche altre aree e, in particolare, si registra un lieve aumento della componente privata dei servizi.

L’assemblea dei soci di venerdì scorso non è servita solo ad approvare il documento di bilancio, ma anche ad eleggere il nuovo consiglio di amministrazione di Uscita di Sicurezza, che risulta composto da Luca Terrosi, Valentina Bonucci, Luisa Morelli, Laura Turacchi, Donatella Mazzieri, Giuliana Barresi e Anna Lo Bello, e il collegio dei revisori, formato da Michele Agostini (presidente), Paolo Prisciandaro, Francesca Peri; Lucio Moroni e Domenico Giovannini, sono i membri supplenti.

Proprio il consiglio di amministrazione sarà chiamato, nella prossima riunione, ad eleggere il presidente e i vicepresidenti.

Nella foto di Michele Guerrini, che vi prego di citare, il nuovo Cda. Da sinistra: Mazzieri, Lo Bello, Morelli, Bonucci, Terrosi, Barresi, Turacchi