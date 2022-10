La comunità europea dello sport raccontata in un video

Il 9 novembre è attesa la visita del presidente Aces Italia



Grosseto: L'avventura di European Community of Sport 2024 contenuta in un video. Ecco le immagini che racchiudono i lavori della commissione che ha deciso di assegnare il titolo all'Ambito Maremma Toscana Sud. Un punto di partenza e non di arrivo dal momento che l’obiettivo è quello di candidare il territorio al riconoscimento di “Migliore Comunità Europea dello Sport 2024”, tra le cinque ammesse.

“Il primo successo è arrivato – spiega il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – adesso puntiamo ancora più in alto forti anche del percorso già da tempo avviato con tanti professionisti ed appassionati che vivono il territorio in chiave sportiva, sia negli impianti sia negli spazi verdi, nei parchi, nelle pinete e in riva al mare. Inoltre ci sono tutte le manifestazioni internazionali per cui la Maremma fa da calamita e che vanno a rafforzare anche il turismo. Attendiamo adesso la visita dei vertici Aces per pianificare le nuove sfide da affrontare in vista del 2024, che sarà – come lo è stato il 2022 – un anno decisivo: intanto ci godiamo il video che racconta in breve quanto avvenuto fino a questo momento, con la giuria che ha premiato il lavoro di squadra, per cui ringrazio il vicesindaco e assessore allo Sport Fabrizio Rossi e l'assessore al Turismo Riccardo Megale”.





La comunicazione di Aces Europe – cui il riconoscimento fa capo - è arrivata da alcuni giorni al sindaco di Grosseto (Comune capofila) Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ma è bene ricordare che indispensabile è stato il contributo di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Semproniano, Scansano, Campagnatico e Cinigiano, Civitella Paganico, Comuni dell’Ambito Maremma Toscana Sud. Inoltre – nei prossimi giorni – altri Comuni aderiranno.

Intanto per il 9 novembre, è attesa in Maremma la visita del presidente Aces Italia, Vincenzo Lupattelli che consegnerà all'Ambito la targa ufficiale per il riconoscimento acquisito di European Community of Sport 2024. Con lui altre importanti personalità del mondo dello sport italiano.