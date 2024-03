La Compagnia Opus Ballet presenta “Le quattro stagioni”

Grosseto: La Stagione teatrale organizzata dal Comune di Grosseto con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus torna sabato 9 marzo alle 21 al Teatro degli Industri. Sul palco ci sarà la Compagnia Opus Ballet con “Le quattro stagioni”: le coreografie di Aurelie Mounier si sposano alla perfezione alla musica di Antonio Vivaldi.



E non solo: il Comune di Grosseto e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus hanno organizzato nel pomeriggio di venerdì 8 marzo, un laboratorio tenuto dalla coreografa dello spettacolo, Aurelie Mounier, rivolto a tutti gli allievi e le allieve delle scuole di danza della città.

«Come in un grande polittico rinascimentale così “Le quattro stagioni” appaiono ai nostri sensi – spiegano dalla compagnia –. Vivaldi, non solo compositore, ma grande esperto di strumenti musicali, ha creato quest’opera come una vera e propria immensa sceneggiatura cinematografica, gli elementi che la compongono concorrono a farci meditare sul rapporto tra la natura, l’uomo e il tempo. Prendono così forma nel nostro pensiero, le piante, gli animali, il vento, i sassi e nella straordinaria sequenza vivaldiana gli uccelli, l’acqua, i pastori, le danze, il caldo, il freddo: le quattro stagioni».

Gli interpreti del balletto sono Matheu Alves De Oliveria, Giuliana Bonaffini, Aura Calarco, Emiliano Candiago, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Riccardo Papa, Frederic Zoungla. I costumi sono di Beatrice Laurora, Maia Sikharulidze e Isabella Fumagalli mentre la produzione è COB Compagnia Opus Ballet.

I biglietti sono a disposizione su https://comunegrosseto.ticka.it/ oppure il giorno dello spettacolo dalle 19 al botteghino del teatro. Per gli allievi delle scuole di danza di Grosseto è previsto un biglietto al prezzo scontato di 8 euro (per informazioni: info@teatridigrosseto.it).