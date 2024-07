La compagnia Confine Zero presenta Nuvole, una originale rilettura del teatro di Aristofane

Giovedì 18 luglio alle ore 18, sul sentiero faunistico, dopo una breve passeggiata, va in scena un classico senza tempo, coinvolgente, interattivo e divertente.



Grosseto: Sotto la grande quercia del sentiero faunistico la compagnia teatrale Confine Zero mette scena Nuvole, la storia eterna di un padre e un figlio che non si capiscono, di una famiglia oppressa dai debiti e di una risoluzione che ha dell'incredibile: rivolgersi direttamente al grande filosofo Socrate per imparare il discorso più ingiusto, quello cioè che permette di non pagare i debiti.





Lo spettacolo è interattivo e sarà proprio il pubblico ad aiutare il protagonista fornendo gli strumenti atti a salvarlo dall'ira dei creditori.

"Nuvole" è il titolo di una commedia del greco Aristofane, andata in scena per la prima volta ad Atene nel del 423 AC. Confine Zero, compagnia teatrale under 35, rilegge oggi questo classico in modalità "live", immortale, coinvolgente e divertente, dove poter contemplare le nostre miserie facendoci una bella risata.

Il ritrovo è presso il Centro Visite Alberese (via del Bersagliere 7/9) alle ore 17.30. Una guida accompagnerà gli spettatori lungo l’itinerario A6, una semplice passeggiata di 15 minuti. Inizio spettacolo ore 18.

Biglietti: 15-10€ (ridotto per ragazzi dai 6 ai 14 anni e studenti fino a 25 anni). Sedute a terra

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Per informazioni scrivere a booking@parco-maremma.it o chiamare il numero 0564 393238

Il Parco della Maremma può essere visitato tutti i giorni attraverso visite guidate sui principali itinerari con proposte trasversali per tutta la stagione estiva.