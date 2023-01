La Commissione Pari opportunità consegna un dono agli ospiti delle Rsa

Giovedì 5 gennaio il gruppo ha visitato le due strutture per anziani del territorio comunale



Scarlino: Giovedì 5 gennaio, in occasione dell’Epifania, la Commissione Pari opportunità ha donato un plaid a tutti gli ospiti delle Rsa scarlinesi. La presidente Linda Martinelli, con il sindaco Francesca Travison, l’assessore alle Pari opportunità, Silvia Travison, il consigliere comunale Roberto Maestrini e Flora Poli del comitato locale della Croce Rossa, hanno fatto visita ad entrambe le strutture salutando gli ospiti e consegnando loro i doni. L’iniziativa è stata sostenuta dalla Pro Scarlino che ha supportato la Commissione nel progetto.

«È stata un’occasione per incontrare gli anziani, nel rispetto delle norme anti-contagio – spiega Linda Martinelli –: un piccolo gesto per far sentire anche agli anziani la vicinanza della popolazione scarlinese». A Scarlino sono presenti due Rsa, il Cottolengo e Il Caravaggio. «Sono due strutture – spiegano il sindaco e l’assessore – che accolgono molti nostri concittadini e che svolgono un lavoro importantissimo per la comunità, accudendo con premura gli ospiti».