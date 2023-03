La commedia francese "Un uomo felice" al cinema Stella

Grosseto: Si sorride al cinema Stella con la commedia “Un uomo felice” di Tristan Séguéla, in programma da giovedì 23 a domenica 26 marzo.

Il film racconta la storia di Jean, interpretato da Fabrice Luchini, un sindaco conservatore di un paesino della Bretagna. L'uomo è pronto per ripresentarsi alla prossima campagna elettorale, ma riceve una notizia per lui scioccante da parte di sua moglie Edith, che ha il volto di Catherine Frot. Dopo diversi anni di matrimonio, la donna rivela di non sentirsi a suo agio nel suo corpo e ora vuole iniziare un percorso di transizione per cambiare sesso. Jean inizialmente crede che sia uno scherzo, ma una volta capito che sua moglie è determinata a intraprendere e portare a termine la transizione, comprende che la sua campagna elettorale rischia di essere stravolta.



L'annuncio di Edith, però, è un grande shock non solo per il marito, ma anche per l'intera famiglia e porterà a una serie di equivoci, che mostreranno molti dei pregiudizi fino ad allora tenuti nascosti.

Ingresso: 7 euro

Proiezioni: ore 17.00 e 21.15