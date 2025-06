La Collina delle Ginestre: Un Viaggio Tra Storia e Arte alla Libreria Palomar

Un viaggio emozionante tra arte, memoria e l'oscuro eccidio di Pontelandolfo.

Grosseto: Mercoledì 4 giugno, alle ore 18.30, presso la libreria Palomar, Mario Fraschetti e Gianmarco Serra presenteranno il libro “La collina delle Ginestre”.

Un romanzo storico in forma di sceneggiatura che unisce passato e presente, arte e memoria, in un viaggio emozionante tra Italia e Stati Uniti. Attraverso la storia di Connie, un'artista alla ricerca delle sue radici, riemergono i tragici eventi dell'eccidio di Pontelandolfo del 1861, un capitolo oscuro della storia italiana. Tra murale, teatro e realtà virtuale, il libro esplora temi universali come identità, giustizia e resilienza, mentre i personaggi si intrecciano in un racconto che è insieme storico, emotivo e profondamente umano. Un'opera che commuove, fa riflettere e celebra il potere dell'arte nel preservare la memoria.

Il libro, scritto da Mario Franchetti e portato in teatro grazie al regista e sceneggiatore Gianmarco Serra, sarà presentato dalla giornalista Francesca Ciardiello. Durante la presentazione la voce e la chitarra di Francesco Melani ci immergerà in alcuni momenti storici di Pontelandolfo.