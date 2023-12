La classifica (pessima) sulla Qualità della vita in provincia di Grosseto

Le riflessioni del Presidente della Provincia Francesco Limatola



Grosseto: “Bisogna credere nei dati e avere fiducia nell’analisi attenta sulla qualità della vita che Il Sole 24Ore ci propone ogni anno. Questa - commenta il Presidente della Provincia Francesco Limatola - è la prima constatazione che mi sento di avanzare con franchezza. Le tendenze preoccupanti che già da tempo fotografano la nostra realtà locale attraversando infatti quasi tutti i segmenti definiti dall’indagine. Va molto male, anche se la percezione individuale non è così drammatica come ce la rappresentano le graduatorie. E allora? Ritengo sia, già da molto, venuto il tempo di affrontare i vari punti critici unendo le volontà comuni di vivere bene, di offrire qualità ai nostri figli e ai nostri ospiti. La chiave, come in molte altre cose, è raccogliere la forza che solo insieme si può esprimere senza inseguire primati e senza i pregiudizi generati dalla competizione politica.

Essere 99° su 107 su “Giustizia e sicurezza” è preoccupante per tutti e ciò avviene nonostante un impegno serio delle forze dell’ordine. Proprio questo dato così negativo è indicativo di un malessere diffuso non semplicemente di una criminalità dilagante. Non mi eserciterò nel ricercare colpe o responsabilità e soprattutto non cercherò colpevoli, ma d’altro canto invito tutti coloro che sono impegnati in ruoli di governo a non nascondere la testa sotto la sabbia fino alla prossima classifica. Mentre infatti la classifica è settoriale, le risposte sono inevitabilmente complessive e collegate. Va male essere al 72° posto in "Ricchezza e consumi", 59° in "Affari e lavoro" (59), e 87° in "Demografia e società". E proprio in ciò in cui pensiamo di eccellere "Ambiente e servizi" dobbiamo registrare passi indietro al 35° posto.

La chiave è nel dare risposte qualificate e unitarie che facciano ripartire l’economia e il buon lavoro e conseguentemente la crescita demografica. La criminalità (soprattutto la microcriminalità) si nutre di ignoranza e malessere. Questi snodi critici vanno invertiti rapidamente e non giustificati, pena un’ulteriore regressione. Tutti insieme possiamo farcela.”