La città etrusca si colora di verde con la festa della natura del WWF il 7 e l’8 ottobre

Tarquinia: La città etrusca si colora di verde con “Urban nature: la festa della natura” organizzata a livello nazionale dal WWF. Grazie ai volontari della Pro loco Tarquinia che, sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle 10 alle 12,30, saranno al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi, dove, con una donazione di 14 euro, sarà possibile ricevere una felce in vaso per sostenere il progetto chiamato "Oasi in ospedale".

L’iniziativa mira a creare spazi naturali all'interno delle strutture pediatriche, dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Gli spazi saranno utilizzati per momenti di relax e recupero psicofisico, nonché per attività didattiche e terapeutiche. “Oasi in ospedale” è patrocinato dall'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. La Pro loco Tarquinia aderisce alla campagna di solidarietà per il secondo anno consecutivo. Nel 2022 ha raccolto 500 euro, con la vendita di tutte le piante disponibili.