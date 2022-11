La città di Cosa rivalutata

Orbetello: Opportunità offerte e colte con entusiasmo quelle proposte dall’antica città di Cosa di Ansedonia che, durante tutto Gustatus (dal 28 ottobre al I novembre ad Orbetello,) ha avuto un successo di pubblico davvero insperato.

Prime, in ordine di tempo, le emozionanti visite guidate a tema, preparate dal personale, nuovi cinque arrivi dal 15 settembre che, fra l’altro, hanno interessato anche la parte teorica degli usi e costumi gastronomici e di costume degli antichi romani con l’esposizione del vasellame ritrovato durante gli scavi nella stessa area archeologica.

Antiche ricette e allestimento di banchetti, sono stati spiegati anche attraverso viaggi virtuali ai visitatori durante tutta la durata di Gustatus( dalle 11,00 alle 15,00 di ogni giorno). Sabato 29 ottobre, sono state registrate quasi settanta presenze (67 per la precisione) mentre, domenica 30 ottobre, ben 240 persone hanno visitato l’area archeologica, afflusso comprensivo anche della visita al museo.

Il 31 ottobre, apertura straordinaria per Hallowen con giochi e divertimenti multiformi per i più piccoli e ugualmente grande afflusso con 137 visitatori.

Dal 1 novembre, il Museo e l’Area Archelogica saranno aperte dal martedì alla domenica dalle 8,30 alle 16,30.

Il I° novembre ancora una volta i bambini sono stati protagonisti della giornata con caccia al tesoro e attività multiformi, una lavoro degli operatori premiato dalla visita di 97 visitatori.

A coadiuvare il bel lavoro del personale, ha pensato l’Associazione Archeologica Odyssesus, più alcuni contributi volontari. L’antica città, da cui si gode uno stupefacente panorama su Orbetello e l’Argentario, si trova ad Ansedonia in Via delle Ginestre.

Il successo, riscosso durante Gustatus dall’attiva città di Cosa, conferma un risveglio di interesse culturale da parte non solo degli abitanti della zona premiando così il lavoro di tutto il personale in attivo fra le antiche mura. (A.M.)