“La città che vorrei... work in progress”. I risultati del sondaggio

Grosseto: Mercoledì 22 marzo alle 17.00 alla sala conferenza del Museo Archeologico e d’Arte della Maremma (MAAM), si terrà l’incontro con Soroptimist Club Grosseto che, in collaborazione con il Comune di Grosseto, ha avviato nel 2022 un sondaggio aperto alla cittadinanza per progettare e ideare in sinergia la città ideale. “La città che vorrei... work in progress”– questo il titolo dell’iniziativa – offre un’interessante occasione di scambio e di riflessione.



Saranno presenti la presidente Soroptimist Club Grosseto, Patrizia Nalesso; Elisabetta Fontana del Soroptimist Club Nazionale, che illustrerà il progetto generale; Sonia Capperucci per la presentazione dei risultati ottenuti dal sondaggio e gli assessori comunali Luca Agresti e Riccardo Ginanneschi, che descriveranno le misure in itinere sostenute dall’Amministrazione allo scopo di rendere Grosseto una città del futuro.

Per informazioni sull’iniziativa si invita a contattare il MAAM al numero 0564-488752 oppure la Biblioteca Chelliana al numero 0564-488055/54.